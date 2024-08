Kościół wprowadził opłaty za wejście do świątyni. Ludzie w szoku, że muszą płacić za modlitwę

Ranking miast przyjaznych kierowcom 2024. Które miejscowości przodują na liście?

Życie w miastach ma wiele plusów. To właśnie w największych metropoliach odbywają się ciekawe wydarzenia kulturalne niemalże każdego dnia. Okazuje się jednak, że w takich miejscowościach nie zawsze odnajdą się kierowcy - dlaczego? Korki, brak miejsc parkingowych czy zła nawierzchnia to tylko niektóre z wad.

Oczywiście nie jest to zasadą, bowiem istnieją także miasta, w których jazda autem to wręcz przyjemność. Kierowcy na szczęście nie muszą bazować tylko i wyłącznie na własnych doświadczeniach, lecz wybierając się w podróż mogą sprawdzić ranking portalu Oponeo.pl, który we współpracy z aplikacją Yanosik od 8 lat publikuje zestawienie miast przyjaznych kierowcom.

Podobnie jak w poprzednim roku dziewiętnaście miast podzielono na dwie grupy - powyżej oraz poniżej 300 tys. mieszkańców. Następnie zebrano oraz przeanalizowano wszystkie dane, by uzyskać jak najbardziej miarodajne i sprawiedliwe wyniki.

- Przyglądamy się średnim prędkościom jazdy w centrum i poza nim, liczbie zgłoszonych kolizji czy funkcjonowaniu stref płatnego parkowania. Oprócz tego poruszamy temat kosztów eksploatacji samochodu. Porównujemy ceny paliw, koszty wymiany opon oraz sprawdzamy, gdzie można liczyć na najniższe stawki OC. Patrzymy też na rozwój sieci stacji ładowania samochodów elektrycznych oraz dostępność usługi carsharingu - relacjonowała Iza Maciejko-Osmańska z serwisu Oponeo.

Jak więc przedstawia się ranking? Które miasta znalazły się na podium? Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Jak prezentuje się najnowszy ranking? Podium może zaskoczyć

W tegorocznym rankingu było nieco zaskoczeń, lecz - jak się okazuje - w grupie miast powyżej 300 tys. mieszkańców już trzeci raz z rzędu mamy tego samego zwycięzcę. Mowa oczywiście o święcącym triumfy Gdańsku. W grupie miast poniżej 300 tys. mieszkańców kolejny raz wygrał natomiast Sosnowiec, co z pewnością może zaskoczyć wielu.

- Gdańsk już po raz trzeci najlepiej wypadł na tle innych polskich miast powyżej 300 tys. mieszkańców. Sosnowiec drugi raz z rzędu zwyciężył w grupie nieco mniejszych miast. Nie oznacza to, że są to miejsca idealne, ale że w wielu obszarach wprowadzono rozwiązania, które się sprawdzają. Ranking miast przyjaznych kierowcom pokazuje zarówno mocne strony miast, jak i te, nad którymi należy się jeszcze pochylić. Po ośmiu edycjach już wiemy, że dyskusje na ich temat mogą mieć realny wpływ na podejmowane przez ratusze decyzje - przekazała nam Iza Maciejko-Osmańska z oponeo.pl.

Jeśli jesteście ciekawi, jak prezentuje się całe zestawienie, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć powyżej.