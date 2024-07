Ranking najtańszych sklepów w Polsce. Wyłoniono zwycięzcę. Tego się nie spodziewacie!

Awaria Microsoft i problemy na lotniskach w Polsce. Pilny apel do pasażerów

Ranking najtańszych sklepów w Polsce zaskakuje. W których marketach zapłacimy najmniej?

Zgodnie z danymi GUS inflacja konsumencka w marcu wyniosła 2 proc. w ujęciu rocznym, nie jest to więc zły wynik, lecz Polacy i tak nadal odczuwają drastyczny wzrost cen. Właśnie dlatego społeczeństwo szuka sposobów na oszczędzanie i na zakupy wybiera sklepy, w których ceny nie zwalają z nóg. Gdzie jednak jest najtaniej? To sprawdzili analitycy firmy ASM Sales Force Agency, przeprowadzając w marcu 2024 roku badanie, którego celem było znalezienie najtańszego sklepu w Polsce. W rankingu zawarto aż 13 marketów - do których w szczególności warto chodzić na zakupy? Więcej szczegółów znajdziecie w naszej galerii zdjęć.