6 nowoczesnych karetek. "Pomogą działać jeszcze szybciej i skuteczniej"

„Zakup nowych pojazdów to ważny krok w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów oraz skuteczności udzielanej pomocy medycznej” – zauważa Marta Solnica, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach. „Nowoczesne wyposażenie i sprawny sprzęt pozwalają naszym zespołom ratownictwa medycznego działać jeszcze szybciej i skuteczniej, co w wielu przypadkach może decydować o życiu i zdrowiu pacjentów” – dodaje szefowa placówki.

Z sześciu nowych ambulansów po jednym trafi do punktów ratownictwa w Nowej Słupi, Rakowie i Sandomierzu. Aż trzy z nich będą stacjonować w Kielcach. Karetki formalnie zaczną pracować w systemie ratownictwa pod koniec sierpnia.

Ale same pojazdy to przecież nie wszystko. Równie ważne jest ich nowoczesne wyposażenie. A obejmuje ono nosze główne z transporterem, defibrylator, urządzenie do oczyszczania powietrza w pojeździe oraz wideolaryngoskop. Pozostały sprzęt potrzebny do pełnej funkcjonalności ambulansów został przeniesiony z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Łączny koszt zakupu karetek to 3,6 miliona złotych, z czego wartość finansowa jednej - wraz z wyposażeniem - to 710 tysięcy złotych. Wkład własny Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa to grubo ponad 600 tysięcy zł - do każdego z pojazdów wyniósł 110 tysięcy zł.

Karetki "na emeryturze" nadal pomagają. Komu?

Średni okres użytkowania karetek ratunkowych w świętokrzyskim pogotowiu wynosi od 4 do 5 lat. Nic dziwnego, skoro ich przebiegi sięgają od 350 do 450 tysięcy kilometrów w zależności od stanu technicznego i rocznika pojazdu. Ambulanse wycofane z użytkowania nie trafiają jednak za złom. Najczęściej są przekazywane do różnych organizacji pozarządowych na ich cele statutowe. Przede wszystkim zasilają jednostki ochotniczych straży pożarnych w regionie świętokrzyskim.

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach dysponuje obecnie 64 karetkami włączonymi do systemu ratownictwa medycznego w województwie. Poza tym w skład floty CRMiTS wchodzą: jedna specjalistyczna karetka noworodkowa, dwie karetki do transportu międzyszpitalnego oraz 11 karetek do pozostałych transportów medycznych.

