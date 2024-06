i Autor: Super Express 29-letni kierowca stracił przytomność, po tym jak na Torze Kielce w Miedzianej Górze doszło w niedzielę, 2 czerwca, do wypadku, zdj. ilustracyjne

Nissan huknął w bariery

Koszmarny wypadek na Torze Kielce! 29-latek zabrany nieprzytomny do szpitala

29-letni kierowca stracił przytomność, po tym jak na Torze Kielce w Miedzianej Górze doszło w niedzielę, 2 czerwca, do wypadku. Jak wstępnie informuje policja, do zdarzenia doszło przed godz. 10, w czasie sesji treningowej przed SpeedGames Driftingowymi Mistrzostwami Polski 2024. Auto wyścigowe wypadło z toru i uderzyło w bariery. 29-latek trafił do szpitala.