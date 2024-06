Koszmarny wypadek na Torze Kielce! 29-latek zabrany nieprzytomny do szpitala

Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego odbyło się w niedzielę 9 czerwca w godzinach 7.00 - 21.00. Państwowa Komisji Wyborcza podała już wyniki ze wszystkich 1226 obwodowych komisji. Zobaczcie, kto zwyciężył w Świętokrzyskiem.

Wyniki wyborów do Europarlamentu 2024 w Świętokrzyskiem

W regionie swoich kandydatów zgłosiło dziewięć partii oraz komitetów. Uzyskały następującą ilość głosów i procentowe poparcie:

Prawo i Sprawiedliwość - 168 628 głosów, 47,02% Koalicja Obywatelska - 73 348, 20,45% Trzecia Droga (Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe) - 51 058, 14,24% Konfederacja Wolność i Niepodległość - 44 841, 12,50% Lewica - 16 689, 4,65% Bezpartyjni Samorządowcy - Normalna Polska w Normalnej Europie - 2 218, 0,62% Komitet Polexit - 760, 0,21% Komitet Normalny Kraj - 737, 0,21% Komitet Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców - 316, 0,09%

Wyniki wyborów do Europarlamentu 2024 w Kielcach

Zacięta walka była w samych Kielcach, gdzie Prawo i Sprawiedliwość minimalnie, bo różnicą zaledwie 0,17 procent głosów (!) zwyciężyło Koalicję Obywatelską. Zobaczcie wyniki ze stolicy regionu.

Prawo i Sprawiedliwość - 22 918 głosów, 34,50% Koalicja Obywatelska - 22 805, 34,33% Trzecia Droga (Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe) - 8 804, 13,25% Konfederacja Wolność i Niepodległość - 6 807, 10,25% Lewica - 4 440, 6,68% Bezpartyjni Samorządowcy - Normalna Polska w Normalnej Europie - 395, 0,59% Komitet Polexit - 114, 0,17% Komitet Normalny Kraj - 104, 0,16% Komitet Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców - 45, 0,07%

Województwo świętokrzyskie, razem z małopolskim znalazło się w okręgu numer 10. Tu również zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość - 44,05 procent (655 777 głosów), druga była Koalicja Obywatelska - 26,96 (401 371). Na najniższym stopniu podium znalazła się Konfederacja - 14,14 (210 553). Czwarte miejsce przypadło Trzeciej Drodze - 8,81 (131 106), zaś piąte Lewicy - 4,73 (70 403).

Wybory do Europarlamentu 2024. Jaka frekwencja?

Frekwencja wyborcza w województwie świętokrzyskim wyniosła 37,77 procent, w samych Kielcach 46,57 (najwyższa w regionie), natomiast w okręgu numer 10 (małopolsko-świętokrzyskim) 41,77. Frekwencja w Polsce i zagranicą łącznie wyniosła 40,65 procent.

Państwowa Komisja Wyborcza podała już listę kandydatów, którzy uzyskali mandaty do Parlamentu Europejskiego. Z okręgu numer 10 (Świętokrzyskie i Małopolska) dostało się do niego siedem osób. Sprawdź: Wyniki wyborów do Europarlamentu 2024. Zobacz, kto zdobył mandaty w Świętokrzyskiem i Małopolsce