Wjechał autem w dom

O koszmarnym zdarzeniu w miejscowości Kopernia w piątkową noc (13 stycznia) służby ratunkowe dowiedziały się od świadków, którzy jeszcze przed wypadkiem zwrócili uwagę na sposób jazdy kierowcy audi. - Wszystko wskazywało na to, że jadący niemieckim autem może być pod wpływem alkoholu. W pewnym momencie na luku drogi zjechał z jezdni, uderzył w barierki, a następnie w ścianę budynku mieszkalnego - poinformował asp. sztab. Damian Stefaniec z policji w Pińczowie.

Przód audi dosłownie roztrzaskał się o ścianę domu. Jego kierowca i pasażer doznali obrażeń ciała. 19-latka ze śmiertelnej pułapki, jaką stał się rozwalony samochód, udało się uwolnić świadkom zdarzenia. Z kolei 22-letniego pasażera musieli wyciągać strażacy.

Pijany kierowca rozwalił auto

Szybko wyszło na jaw, że kierujący autem 19-latek był kompletnie pijany. - W wydychanym powietrzu prawie 2 promile alkoholu - przekazał asp. sztab. Damian Stefaniec. Mężczyzna odpowie zatem za jazdę w stanie nietrzeźwości, za co grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności. - Ważne jednak okażą się badania pasażera. Jeśli jego obrażenia ciała będą poważniejsze, występek zostanie zakwalifikowany jako wypadek drogowy. To z kolei dla sprawcy wiąże się z możliwością wydłużenia kary do lat 3 - wyjaśnił asp. sztab. Damian Stefaniec.

i Autor: KPP Pińczów Pijany 19-latek wjechał audi w dom. Jego pasażera z auta musieli wyciągać strażacy