Bodzentyn. Auto dachowało. Troje rannych, w tym dwoje dzieci

Wypadek miał miejsce na drodze wojewódzkiej nr 751 z Bodzentyna do Nowej Słupi. Około południa samochód z nieznanych przyczyn wypadł z drogi i runął do rowu kołami do góry! Samochodem podróżowały trzy osoby, w tym dwoje dzieci w wieku około pięciu lat. Wszyscy zostali zabrani do szpitala na obserwację - poinformował w rozmowie z TVN24 starszy kapitan Marcin Bajur, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Nie mamy informacji o szczegółwym stanie zdrowia poszkodowanych. W szpitalu mają przejść dodatkowe badania i zostać poddani obserwacji.

Służby apelują o bezpieczną jazdę. W wielu miejscach Polski warunki na drogach są niezwykle trudne. Zasypane niegiem są m.in. Wrocław i Kraków. Chumry ciągną teraz przez południową i centralną część kraju. Obficie pada śnieg, który zamienia jezdnie w grząską i śliską breję. Synoptycy przewidują, że trudne warunki utrzymają się do niedzieli (3 grudnia). Dla wielu powiatów wydano ostrzeżenia 3 stopnia przez opadami.