Atak zimy w Polsce 2 grudnia. Kraków i Wrocław przysypane śniegiem

Kraków i Wrocław są na czele rankingu miast w Polsce przysypanych śniegiem w sobotę, 2 grudnia. Zgodnie z prognozami synoptyków najbardziej intensywne opady dotarły nad południową część kraju już w nocy i mogą się utrzymać jeszcze przez wiele godzin. - Wszędzie będzie padał śnieg, szczególnie w południowej części kraju. Mniej tych opadów śniegu będzie na pozostałym obszarze, ale także się pojawią, a na Wybrzeżu prognozowany jest również deszcz ze śniegiem. Ostrzeżenia na śnieg są od pierwszego do trzeciego stopnia i obowiązywać będą do późnych godzin wieczornych, a im bardziej na wschód, to nawet do godzin porannych - powiedziała PAP Grażyna Dąbrowska z IMGW.

Policja ostrzega kierowców

Z uwagi na opady śniegu w Krakowie bardzo duże utrudnienia występowały w kursowaniu komunikacji miejskiej, dlatego część tras została zmieniona lub nawet skrócona. Pod Teatrem Bagatela wykoleił się tramwaj, w wyniku czego kilka linii został pokierowanych objazdem. Aż takich problemów z zapewnieniem transportu nie miał Wrocław i inne miasta Dolnego Śląska, ale tamtejsza policja i tak ostrzegała przed niesprzyjającymi warunkami pogodowymi.

- Na dolnośląskich drogach panują trudne warunki atmosferyczne. Opady śniegu powodują nie tylko słabszą widoczność, ale tworzą warunki na jezdni, które stanowią zagrożenie dla kierujących pojazdami, w tym także dla pieszych. Dlatego dolnośląscy policjanci przypominają o ostrożnej jeździe, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Funkcjonariuszom zależy, aby wszyscy cali i zdrowi dotarli do celu, dlatego też będą dyscyplinować osoby łamiące prawo, narażając innych na niebezpieczeństwo - napisali w komunikacie mundurowi.

Intensywne opady śniegu przechodzą również przez Podkarpacie, w tym Mielec, który również został zasypany.