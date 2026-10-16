Tragedia na S7 w Świętokrzyskiem. Rozpędzony samochód śmiertelnie potrącił kobietę stojącą na poboczu

Dawid Bąk
2026-10-16 13:29

Piątkowe popołudnie (16.10) przyniosło dramat na drodze ekspresowej S7 w pobliżu miejscowości Ostojów w województwie świętokrzyskim. Krótko po godzinie 12:00 doszło tam do zderzenia dwóch pojazdów, w wyniku którego ciężkie obrażenia odniosła kobieta stojąca na poboczu. Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, jednak życia poszkodowanej nie udało się ocalić.

Śmiertelny wypadek na trasie S7. Auto wjechało w zaparkowany pojazd

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło na trasie s7 w kierunku Skarżyska-Kamiennej. Wstępne informacje wskazują, że rozpędzony samochód osobowy uderzył w maszynę stojącą na poboczu i kobietę, która stał przy aucie. Stan poszkodowanej był bardzo ciężki. Pomimo podjętej reanimacji ofiara zmarła na miejscu.

Na miejscu zdarzenia jest śmigłowiec LPR, karetka pogotowia, 4 zastępy straży pożarnej w sile 14 strażaków. Z ustaleń kierującego działaniem ratowniczym samochód osobowy którym podróżował tylko kierowca uderzył w inny samochód stojący na poboczu. W wyniku zderzenia potrącona została jedna osoba. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, pomocy w udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy i zabezpieczeniu lądowiska śmigłowca - informuje Rafał Maciejczak z KP PSP w Skarżysku-Kamiennej.

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Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący pojazdem typu pickup uderzył w samochód stojący na poboczu. W wyniku tego zderzenia doszło do potrącenia kobiety, która – jak wynika z ustaleń – znajdowała się przy zaparkowanym pojeździe. Mimo prowadzonej akcji reanimacyjnej jej życia nie udało się uratować. Na miejscu zdarzenia cały czas pracują policjanci - dodaje Anna Sławińska z KPP w Skarżysku-Kamiennej.

Trasa S7 w kierunku Skarżyska-Kamiennej zablokowana. Apel ratowników

W związku z wypadkiem, odcinek drogi ekspresowej w rejonie Ostojowa został całkowicie wyłączony z ruchu dla podróżujących w stronę Skarżyska-Kamiennej. Zmotoryzowani jadący tym szlakiem muszą przygotować się na ogromne korki i znaczne wydłużenie czasu podróży. Objazd odbywa się drogami lokalnymi.

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