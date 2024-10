To uzdrowisko kusi kuracjuszy nie tylko klimatem. Jesienią oferuje także rabat na turnus!

W Warszawie znajduje się między innymi najmniejszy budynek nazywany domkiem na ul. Długiej, który - co ciekawe - we wrześniu tego roku został sprzedany, a jego nabywcami zostali zakonnicy z Kurii Generalnej Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika.

W województwie świętokrzyskim natomiast możemy natknąć się na miasto, które uznawane jest za najmniejsze w całej Polsce! To miejscowość, w której wystarczy 20-minutowy spacer, by przejść z jednego jej końca na drugi!

Najmniejsze miasto w Polsce. Ta miejscowość ma mniej mieszkańców niż niektóre wsie!

Miasto kojarzy się raczej większości osób z metropolią i tysiącami mieszkańców. Okazuje się jednak, że na terenie naszego kraju, możemy także spotkać miejscowości, liczące zaledwie kilkaset mieszkańców i mające status miasta! Taką lokalizacją jest właśnie Opatowiec, czyli najmniejsze miasto w Polsce.

Opatowiec: mikroskopijne miasto z niebywałą historią

Opatowiec to miasto położone w województwie świętokrzyskim w powiecie kazimierskim, które zgodnie z danymi na 2024 rok liczy sobie zaledwie 308 mieszkańców. Liczba ta może zaskakiwać, bowiem - tak jak wspominaliśmy - są w naszym kraju wsie mające niemal 15 tys. mieszkańców, jak np. Józefosław na Mazowszu.

Co ciekawe, wyjątkowe miano najmniejszego miasta w Polsce miejscowość ma od 2019 roku, bowiem właśnie wtedy udało się jej odzyskać po 150 latach prawa miejskie. Co jednak robić na miejscu? Czy mimo swoich małych rozmiarów Opatowiec oferuje jakieś atrakcje? Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Opatowiec atrakcje. Tych miejsc nie można ominąć

Choć Opatowiec to niewielkie miasteczko, dla odwiedzających oferuje naprawdę wiele! Miejscowość położona jest w pięknym regionie, obfitującym w niebywałe krajobrazy. Warto więc wybrać się tam nawet tylko ze względu na piękne widoki, lecz oczywiście nie są one jedyną atrakcją. Co więc zobaczyć na miejscu?

Atrakcje w Opatowcu i okolicach

Podominikański kościół pw. św. Jakuba Starszego Apostoła

Cmentarz wojenny z I wojny światowej

Rynek w centrum miasta.

W okolicach Opatowca można również znaleźć liczne ślady dawnych osad, które odkryto w Chwalibogowicach i Kraśniowie, więc warto udać się i tam. To miejscowość idealna dla miłośników historii oraz dla osób, które pragną odpoczynku z dala od zgiełku. Jeśli jesteście ciekawi, jak przedstawia się okolica na fotografiach, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć powyżej.