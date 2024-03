Jacek Kiełb startuje do Rady Miasta Kielce z listy komitetu Suchański Bezpartyjni Koalicja dla Kielc do Rady Miasta Kielce. Będzie kandydatem w okręgu numer 2, obejmującym m.in. dużą dzielnicę Czarnów.

Piłkarz Wszechczasów Korony Kielce

Ma 36 lat. Mieszka w Kielcach. Żona, dwoje dzieci. To legenda i kapitan Korony Kielce. Przez 15 lat reprezentował żółto-czerwone barwy. Występował w pierwszej reprezentacji Polski. Grał w europejskich pucharach. Obecnie pracuje w sztabie szkoleniowym Korony Kielce. Wolny czas poświęca rodzinie. Uwielbia biegać. Jacek Kiełb w ubiegłym roku został wybrany Piłkarzem 50-lecia kieleckiego klubu. Pochodzi z Siedlec, ale swoje życie sportowe i prywatne związał ze stolicą województwa świętokrzyskiego.

- Przyjeżdżałem do Kielc mając 17 lat i nawet w najpiękniejszych snach nie przypuszczałem, że będę tutaj kiedyś stał na tej scenie, podczas pięknego jubileuszu klubu i odbierał tę nagrodę. Nie wiedziałem też, że Korona tak mocno wryje się w moje serce i stanie się ono "żółto-czerwone" - mówił, kiedy odbierał trofeum Piłkarza 50-lecia.

Współpracownik Kamila Kuzery

W międzyczasie grał także w Lechu Poznań, Polonii Warszawa, Śląsku Wrocław czy Termalice Bruk-Bet-Nieciecza. W 2023 roku "Ryba" zakończył piłkarską karierę, ale nie rozstał się wówczas z Koroną Kielce. Pozostał w sztabie szkoleniowym drużyny "złocisto-krwistych", współpracownikiem pierwszego trenera Kamila Kuzery.

Kiełb już nie chce być trenerem?

Co będzie dalej z jego pracą w klubie?

- Jacek Kiełb miał aktywny kontrakt jako piłkarz do 30.06.2024 roku. Zdecydował się zakończyć karierę w poprzednim sezonie i zamienić swoją umowę na kontrakt trenerski do 30.06.2025 bez dodatkowego zaangażowania finansowego ze strony Klubu. Kilka miesięcy bieżącego sezonu utwierdziły go w przekonaniu, że nie chce rozwijać się jako trener. Uznał, że jego przyszłość będzie związana z działaniami społecznymi, bo w nich odnajduje się najlepiej - poinformował na portalu X (dawniej Twitterze) Łukasz Jabłoński, prezes Korony (on również kandyduje do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z listy Prawa i Sprawiedliwości).

Rekomendacja od Suchańskiego

- Jacek zagra w naszej drużynie Suchański Bezpartyjni Koalicja dla Kielc w koszulce z numerem 1 w okręgu obejmującym osiedla Ślichowice, Czarnów, Pod Dalnią, Herby, Malików, Niewachlów. Rekomenduję tego Kandydata! - napisał w komentarzu do posta Kamil Suchański, kandydat na prezydenta Kielc.

Kiełb: odbyłem tysiące rozmów

Jacek Kiełb na swoim profilu na Facebooku napisał, że Kielce stały się jego domem i czuje się członkiem wielkiej, kieleckiej rodziny i chce działać na rzecz rozwoju miasta.

- Od lat angażuję się w różnego rodzaju akcje społeczne oraz charytatywne. Odbyłem tysiące spotkań i rozmów z kielczanami. Jako jeden z Was zmagam się na co dzień z tymi samymi problemami. Musimy je systematycznie i konsekwentnie rozwiązywać. Jestem gotów robić to w Państwa imieniu - zaznaczył "Ryba".

Wybory samorządowe 2024

7 kwietnia odbędzie się pierwsza tura wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów, druga 21 kwietnia. W pierwszym terminie mieszkańcy wyłonią także radnych miast, gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich. Ostatnie wybory samorządowe w Polsce odbyły się jesienią 2018 roku.