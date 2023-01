Ostatnie pożegnanie Tosi będzie inne, niż wszystkie. Poruszająca prośba rodziców trzylatki

Pogrzeb trzyletniej Tosi z Kielc. Podano datę i szczegóły uroczystości

Trzyletnia Tosia toczyła ciężką walkę z nowotworem. Lekarze w marcu 2022 roku zdiagnozowali u niej złośliwego guza IV stopnia. Przeprowadzono operację, ale wkrótce potem okazało się, że w główce dziewczynki znajduje się kolejny. Kilka miesięcy później nastąpiła wznowa. Guzy pojawiły się już nie tylko w głowie, ale i w kręgosłupie. Chemioterapia nie przyniosła rezultatu. Załamani rodzice zbierali środki na leczenie dziewczynki. Niestety, nadzieja gasła z każdym dniem. Na początku roku rodzice pisali, iż sytuacja jest dramatyczna. - Wszyscy cierpimy, ale niestety najbardziej nasza ukochana mała Antosia, której niebawem z nami nie będzie - pisali w mediach społecznościowych. 16 stycznia dziewczynka zmarła.

Pogrzeb Tosi odbędzie się w najbliższą sobotę, 21 stycznia. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 11.00 w Kościele św. Franciszka z Asyżu. Potem urna z prochami dziewczynki spocznie na cmentarzu. Rodzice trzylatki mają prośbę do żałobników, którzy wezmą udział w uroczystości. - Chcielibyśmy aby na spotkaniu z Tosią nie było zbyt szaro, czarno, zbyt poważnie więc zachęcamy do kolorowych akcentów w ubiorze, tak by Tosi i Nam nie było jeszcze bardziej smutno. Prosimy o symboliczne żywe KOLOROWE kwiaty, każdy kolor i gatunek kwiatu będzie mile widziany. Tak by było kolorowo - zaapelowali w mediach społecznościowych rodzice Tosi.

