Malutka dziewczynka w oknie życia! Dziecko trafiło do szpitala w Koszalinie

i Autor: DOMIN

Co wiemy o dziecku?

Koszalin. Malutka dziewczynka w oknie życia. Dziecko trafiło do szpitala

Malutka dziewczynka trafiła do okna życia w Domu Samotnej Matki "Dar Życia" im. św. Józefa w Koszalinie. Informację potwierdziła nam miejscowa policja. Dziecko trafiło do szpitala. Co wiadomo na temat dziewczynki? Szczegóły poniżej.