Pościg za pijanym rolnikiem. Uciekał traktorem przez pole i las

Jechał ciągnikiem i nie zatrzymał się do kontroli. Żeby tego było mało, rzucił się do ucieczki przez pole i las. Policjanci ruszyli w pościg. Jak się okazało, 59-latek miał powody, by unikać spotkania ze stróżami prawa. Był pijany.