Autor: GEORGE DESIPRIS / CC0 / pexels.com
Rekin w Bałtyku? Przerażający film krąży po internecie

Rekin pojawił się w Bałtyku? Przerażający film krąży po internecie. Lawina komentarzy

SES | Piotr Domin 10:21

Ten widok wielu osobom może skojarzy się z kultowym dreszczowcem "Szczęki". Krótki film, który od kilku dni krąży po sieci i wywołuje sporą sensację, nie został jednak nagrany na wyspie Amity, lecz w okolicach Kołobrzegu. Widzimy na nim coś, co do złudzenia przypomina płetwę grzbietową rekina. Czy to oznacza, że w Bałtyku grasują niebezpieczne drapieżniki?