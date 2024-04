i Autor: Domin, gk Pendolino potrąciło rowerzystę

Wypadek

Rowerzysta zignorował rogatki na przejeździe kolejowym. Potrąciło go Pendolino

Do groźnego wypadku doszło we wtorek, 16 kwietnia na strzeżonym przejeździe kolejowym na ul. Szczecińskiej w Koszalinie. Pociąg Pendolino potrącił mężczyznę jadącego rowerem. Ciężko ranny 44-latek trafił do szpitala.