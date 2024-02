i Autor: KoolShooters / CC0 / pexels.com, gk Tajemnicza śmierć w cmentarnej toalecie. To już kolejny taki przypadek

Co się stało?

Do wstrząsającego odkrycia doszło w środę, 7 lutego na cmentarzu komunalnym w Szczecinku (woj. zachodniopomorskie). W toalecie znaleziono zwłoki mężczyzny. To już drugi podobny przypadek, do jakiego doszło w ostatnim czasie w tym miejscu.