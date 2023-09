Pierwsze bankructwo gminy w Polsce

Bankructwo gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim było pierwszym takim przypadkiem, do którego doszło w Polsce. Proces Wacława M. i Krystyny K. toczył się od grudnia 2018 roku. Wójt gminy Ostrowice i skarbniczka byli oskarżeni o nadużycia, przekroczenie uprawnień i zadłużenie gminy, które doprowadziło do utraty płynności finansowej, a w efekcie - do bankructwa. Do przestępstw miało dochodzić od 2008 do 2016 roku. 19 kwietnia 2022 r. w Sądzie Okręgowym w Koszalinie zapadł nieprawomocny wyrok. Sąd skazał oboje na karę łączną 7 lat pozbawienia wolności. Ponadto Wacław M. i Krystyna K. przez 10 lat mają zakaz zajmowania stanowisk w instytucjach państwowych i samorządu terytorialnego związanych z prowadzeniem spraw majątkowych. Skazani zostali również obciążeni kosztami sądowymi.

Skazani wnieśli apelację

Apelację wnieśli oboje oskarżeni i skazani w procesie, który zakończył się półtora roku temu. Podczas czwartkowej rozprawy przed Sądem Apelacycjnym w Szczecinie obrońcy argumentowali, że Wacław M. i Krystyna K. przekonani byli, że działają zgodnie z prawem i zmierzali do poprawy jakości życia mieszkańców gminy, a zasądzona kara jest niewspółmierna do popełnionych czynów.

Sąd postanowił dopuścić część wniosków dowodowych obrońców i odroczył rozprawę do 17 listopada 2023 r.

Gmina Ostrowice zniknęła z mapy Polski

Gmina Ostrowice po ogłoszeniu bankructwa zniknęła z mapy Polski na mocy specustawy 1 stycznia 2019 r. Jej teren został podzielony między gminy Złocieniec i Drawsko Pomorskie. Długi zniesionej gminy przejął Skarb Państwa.

Apelacja w sprawie bankructwa gminy Ostrowice

