Rozpoznajecie tego mężczyznę?

To on zabił chronionego ptaka? Szuka go policja

Policjanci z Kołobrzegu poszukują mężczyzny, który mógł mieć związek z uśmierceniem ptaka znajdującego się pod ochroną. Jego wizerunek został uwieczniony dzięki kamerze monitoringu. Mundurowi proszą o kontakt osoby, które rozpoznają mężczyznę.