Koszmar!

Wtargnął do kościoła i szedł z nożem wprost na księdza. Chwile grozy podczas mszy dla dzieci

Do dramatycznych zdarzeń doszło w poniedziałkowe popołudnie, 13 maja, w kościele pw. św. Trójcy w Czaplinku. Podczas nabożeństwa dla dzieci przystępujących do pierwszej komunii świętej, do świątyni wszedł mężczyzna uzbrojony w nóż kuchenny.