i Autor: KMP Koszalin, gk Groza na osiedlu! Zaatakował i ranił starsze małżeństwo. Nożownik trafił do aresztu

Policjanci w akcji

Groza na osiedlu! Zaatakował i ranił starsze małżeństwo. Nożownik trafił do aresztu

Chwile grozy na jednym z koszalińskich osiedli. W czwartek, 15 czerwca, po południu na ulicy Batalionów Chłopskich nieznany sprawca zaatakował dwoje starszych ludzi. 78-letnią kobietę i 82-letniego mężczyznę. Oboje trafili do szpitala. Napastnik uciekł. Na szczęście, dzięki sprawnym działaniom policjantów, szybko udało się go zatrzymać. 22-latek trafił do policyjnego aresztu.