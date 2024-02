Wiatr przewrócił dźwig na ludzi, zerwał dach z Biedronki i zmusił samolot do ucieczki. Najstarsi krakowianie nie pamiętają takiej wichury

Od poniedziałku, 19 lutego zamknięta dla ruchu drogowego jest ul. Podgórki na Podgórzu Duchackim w Krakowie. Utrudnienia są spowodowane przebudową tej drogi. Pracami jest objęty odcinek o długości ok. 160 metrów, od skrzyżowania z ul. Cechową aż do wiaduktu nad autostradą. Zarząd Dróg Miasta Krakowa informuje, że nowa organizacja ruchu zostanie utrzymana do połowy kwietnia. W tym czasie drogowcy będą wykonywać prace związane z budową konstrukcji jezdni oraz chodnika. Następnie realizowane będą roboty brukarskie oraz bitumiczne.

Zakres prac

Krakowski magistrat podaje, że na modernizowanym fragmencie ul. Podgórki poszerzona zostanie jezdnia, powstanie chodnik, przejście dla pieszych oraz oświetlenie. W ramach zadania zmodernizowana zostanie kanalizacja, wybudowany kolektor teletechniczny oraz rozbudowana sieć gazowa. Inwestycja realizowana jest w ramach programu budowy chodników. Prace potrwają do września 2024 r., a ich koszt to ok. 2,5 mln zł.

