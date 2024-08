Wisła Kraków. James Igbekeme wraca do klubu i pomoże w walce o awans do Ekstraklasy

James Igbekeme jest doskonale znanym piłkarzem kibicom Wisły Kraków. Zawodnik reprezentował barwy klubu w rundzie wiosennej sezonu 2022/2023, będąc liderem środka pola krakowian. Łącznie rozegrał w ekipie "Białej Gwiazdy" 14 spotkań, w których zdobył gola i zaliczył asystę. Teraz Igbekeme wzmocni rywalizację w środku pola, gdzie z powodu kontuzji m.in. Kacpra Dudy i Jesusa Alfaro, Kazimierz Moskal ma ograniczone pole maneweru.

James Igbekeme urodził się 4 lipca 1995 roku w Lagos. Do sezonu 2018/2019 występował głównie na portugalskich boiskach, gdzie występował w takich klubach jak G.D. Ribeirao, U.D. Oliveirense, Gil Vicente F.C. W sezonie 2018/2019 zdecydował się na przenosiny do Realu Saragossa, w barwach którego rozegrał aż 104 spotkania. W styczniu 2022 roku Igbekeme przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, a konkretnie do Columbus Crew, gdzie grał między innymi z Yawem Yeboahem, również doskonale znanym zawodnikiem fanom "Białej Gwiazdy". W rundzie wiosennej sezonu 2022/2023 trafił na wypożyczenie do Wisły Kraków.

Igbekeme był ulubieńcem kibiców Wisły. Teraz 29-latek może zagrać w europejskich pucharach

Podczas transferu czasowego do "Białej Gwiazdy" Igbekeme szybko podbił serca kibiców, swoimi dobrymi występami. Po zakończeniu sezonu 29-latek przeniósł się jednak do trzecioligowej Ponferradiny. Zagrał tam w minionej kampanii w 32 meczach, zdobywając gola i notując asystę. Teraz dołączył do Wisły, w barwach której może zagrać w europejskich pucharach. Już w czwartek, 22 sierpnia Wiślacy zagrają bowiem w eliminacjach Ligi Konferencji z Cercle Brugge.

