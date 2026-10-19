Horror w Małopolsce! Syn zadał matce śmiertelne ciosy nożem. Przyznał się do winy

Do dramatycznego odkrycia doszło 6 października 2026 roku w Zagórzu (powiat chrzanowski). W jednym z domów znaleziono ciało 73-letniej kobiety. Szybko stało się jasne, że nie zmarła z przyczyn naturalnych - na jej ciele stwierdzono dwie rany kłute klatki piersiowej.

Natychmiastowe poszukiwania syna ofiary

Główne podejrzenia niemal od razu padły na 49-letniego syna zmarłej. Policja rozpoczęła szeroko zakrojone poszukiwania.

- Wobec podejrzenia, że sprawcą przestępstwa może być syn ofiary, policja podjęła zakrojone na szeroką skalę czynności poszukiwawcze, zakończone zatrzymaniem podejrzewanego mężczyzny

- informuje prokurator Tomasz Waszczuk, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Przyznał się do zbrodni. Szokujące wyjaśnienia w prokuraturze

Zatrzymany 49-latek został przewieziony do Prokuratury Rejonowej w Chrzanowie, gdzie usłyszał najcięższy zarzut. W trakcie przesłuchania mężczyzna przyznał się do popełnienia zbrodni i opisał jej motywy.

- 49-latek został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut zabójstwa matki, poprzez zadanie jej ciosów nożem. Podejrzany przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia, w których wskazał motywy swojego działania oraz potwierdził, że popełnił przestępstwo przy użyciu noża zabezpieczonego podczas zatrzymania

- informuje rzecznik prokuratury.

Grozi mu dożywocie. Sąd podjął decyzję

Na wniosek prokuratora sąd podjął decyzję o zastosowaniu wobec podejrzanego najsurowszego środka zapobiegawczego. Mężczyzna najbliższe miesiące spędzi w areszcie.

- Sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec sprawcy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy

- przekazał Tomasz Waszczuk.

Za zbrodnię mężczyźnie grozi surowa kara. Może to być od 10 lat pozbawienia wolności aż po dożywocie. Śledztwo wciąż trwa. Prokuratorzy będą teraz weryfikować wyjaśnienia złożone przez 49-latka i ustalać wszystkie okoliczności tej tragedii.

- W toku dalszego śledztwa prokurator ustali wszystkie istotne okoliczności zgonu kobiety i zweryfikuje procesowo wyjaśnienia złożone przez podejrzanego, w szczególności w zakresie motywu zbrodni i użytego narzędzia

- podsumowuje rzecznik prokuratury.