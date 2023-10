Nowe mieszkania czynszowe powstaną w Krakowie. Rozpoczyna się ważny projekt

Pierwotnie chcieliśmy budować mieszkania czynszowe we współpracy z istniejącym TBS-em, w którym Kraków jest mniejszościowym akcjonariuszem. Niestety, aby w pełni skorzystać w tym przypadku ze wsparcia finansowego, konieczne byłoby przeprowadzenie postępowania na podstawie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Ze względu na długotrwałą procedurę wyboru partnera, pojawiło się uzasadnione ryzyko, co do możliwości pozyskania finansowania oraz szybkiej realizacji przedsięwzięcia. W tej sytuacji zmieniliśmy plany i wspólnie z innymi 10 gminami małopolskimi zakładamy nową spółkę KZN SIM „Ziemia Krakowska”. Decyzję w sprawie przystąpienia Krakowa do spółki podjęli radni Krakowa podczas ostatniej sesji, tj. 27 września – informuje krakowski magistrat.