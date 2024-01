Lawiny w Tatrach porwały 5 osób. Są ranni. Ogłoszono najwyższy stopień zagrożenia lawinowego

Dwie lawiny zeszły w Tatrach. Śnieg porwał turystów, są ranni

W piątek 25 stycznia w Tatrach zeszły aż dwie lawiny. Pierwsza z nich, po godzinie 10 rano, zabrała ze sobą dwóch narciarzy, którym na szczęście nic się nie stało. Kolejni turyści pięć godzin później nie mieli już tyle szczęścia. Dwie z trzech osób doznały lekkich obrażeń. W Tatrach ogłoszono trzeci stopień zagrożenia lawinowego.

"W Tatrach panują niebezpieczne warunki lawinowe. Topr na najbliższą dobę ogłosił 3 ZNACZNY stopień zagrożenia lawinowego. W dniu dzisiejszym doszło do dwóch wypadków lawinowych. Pierwsza lawina porwała dwóch narciarzy w rejonie Trzydniowiańskiego Wierchu ok. godz.10. Na szczęście skończyło się tylko na strachu. Do drugiego wypadku lawinowego doszło o 15:30 na Zadnim Granacie. Tutaj lawina porwała trzech narciarzy. Dwóch z nich z lekkimi obrażeniami jakich doznali w wyniku spadania z lawiną ratownicy ewakuowali śmigłowcem do zakopiańskiego szpitala. Prognoza pogody na najbliższą dobę wskazuje na dalsze pogarszanie się warunków. Prosimy o zrewidowanie planów górskich!!!" podało w komunikacie TOPR.