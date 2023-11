Małopolski radny: „Małpoludy, antypolska zgnilizna!”. Złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Małopolska. Ryszard Majdzik wykrzykiwał obraźliwe hasła pod Wawelem

„Tęczówka zboczeniówka!”, rzucił Majdzik do kobiety z tęczową torbą, o czym również poinformował OMZiK. W naszej ocenie jest to publiczne nawoływanie do popełnienia zbrodni. Pisowski działacz ewidentnie wzywał do krzywdzenia osób nieheteronormatywnych. I w tym zakresie kierujemy zawiadomieni o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, napisali przedstawiciele organizacji pozarządowej. Ryszard Majdzik ze Skawiny kandydował w niedawnych wyborach parlamentarnych, które odbyły się 15 października, w sejmowym okręgu wyborczym nr 13 z list Prawa i Sprawiedliwości. Nie uzyskał mandatu, bowiem zgromadził 3 974 na 757 522 głosów oddanych w tym okręgu, co dało 0,52%.

To nie pierwsze dyskryminujące i agresywne zachowanie działacza PiS

Pochodzący ze Skawiny Ryszard Majdzik był członkiem opozycji antykomunistycznej w czasach PRL. Był wydawcą, drukarzem i kolporterem prasy podziemnej za co był wielokrotnie aresztowany. Później został działaczem Solidarności 80 oraz Prawa i Sprawiedliwości. W 2017 roku rozpoczął niestacjonarne studia dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. W 2018 roku natomiast kandydował w wyborach samorządowych na radnego gminy Skawina z komitetu Prawa i Sprawiedliwości. Zdobył mandat, uzyskując 881 głosów, co przełożyło się na najlepszy wynik w okręgu nr 2 i drugi najlepszy wynik w gminie. Tym razem, w wyborach parlamentarnych mandatu nie otrzymał. Ryszard Majdzik kontrowersje wzbudza nie po raz pierwszy. Lecha Wałęsę nazwał "kanalią", Donalda Tuska "volksdeutschem", o stolicy Niemiec mówił "zboczony Berlin". Trudno też zliczyć więcej niż niepochlebne słowa, które kierował do opozycji. Gdy prezes PiS 18. dnia każdego miesiąca przyjeżdżał do Krakowa ma grób Marii i Lecha Kaczyńskich, Radosław Majdzik za każdym razem trzymał transparent "Jarosław, witamy cię na Wawelu". Jego udział w ostatniej "miesięcznicy" smoleńskiej był jednak na tyle niepokojący, że sprawą postanowił zająć się Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.

