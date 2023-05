Matura 2023: matematyka. Odpowiedzi i arkusze CKE znajdziesz TUTAJ

Matura 2023: matematyka. Odpowiedzi i arkusze CKE z matematyki. Co będzie na maturze? [Formuła 2023, Formuła 2015] 8 maja

Zadania rozwiązuje nasz ekspert, Dariusz Kulma, Nauczyciel Roku, który od lat pomaga uczniom w przygotowaniach do matury za pośrednictwem swojej strony www.jakzdacmaturezmatematyki.pl.

Matura 2023: matematyka, poziom podstawowy. W poniedziałek, 8 maja 2023, o godz. 9:00 uczniowie rozpoczną maturę 2023 z matematyki. Arkusz CKE z matematyki na poziomie podstawowym sprawia wielu uczniom sporo problemów. Nic dziwnego, że dla wielu z nich to egzamin, którego boją się najbardziej. W 2023 roku maturę z matematyki zdaje ponad 294 tys. osób. Przypomnijmy, że w tym roku matura z matematyki nie będzie taka sama dla wszystkich zdających. Uczniowie technikum napiszą maturę w formule 2015, natomiast uczniowie liceum - maturę 2023 w nowej formule. Przypominamy, że po zakończeniu egzaminu, opublikujemy arkusze CKE z matury 2023 z matematyki. Maturzyści po zakończonym egzaminie będą z pewnością szukać także odpowiedzi z matematyki oraz prawidłowych rozwiązań. Rozwiązania i odpowiedzi do zadań z arkusza CKE z matury 2023 z matematyki będziemy publikować na bieżąco w tym materiale.

Matura 2023: matematyka. Zadania

Maturzyści, którzy już opuścili salę, analizują zadania, z jakimi przyszło im się zmierzyć w arkuszach. Ich zadaniem było m.in. obliczyć pole trójkąta, a także zadanie, w którym należało obliczyć wysokość raty.

- A pole trójkąta w otwarty jakie macie? - podpytuje jedna z internautek. Uczniowie spieszą jej z odpowiedzią: 120. Z kolei w zadaniu na obliczenie objętości maturzyści podają, że prawidłowa odpowiedź to 108, a pierwsza rata miała wynieść 750.

- Straciłam 10 minut na tym zadaniu z głupim ostrosłupem, bo wyszło mi v=108 a ppc= 108 + ileś tam pierwiastków. 10 MINUT PATRZYŁAM ŻE NIE NO TO 108 TO JEST ZA MAŁO a teraz widzę że nie tylko mi tak wyszło - napisała jedna z internautek - Też mi tak wyszło - piszą maturzyści.

