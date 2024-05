Matura 2024: angielski: Co jeśli podpisałem się pod mailem? CKE zajęła stanowisko!

Matura angielski 2024. To trzeba wiedzieć. Co w arkuszu CKE?

Matura 2024: angielski. Arkusze CKE, pytania i odpowiedzi [09.05.2024]

Matura 2024. Stres związany z egzaminem dojrzałości może niektórych paraliżować i prowokować do podejmowania głupich decyzji. Absolwenci szkół średnich mają już za sobą egzamin z polskiego i matematyki. Trwa matura z ostatniego obowiązkowego egzaminu. Punktualnie o godzinie 9:00 maturzyści rozpoczęli zmagania z językiem angielskim na poziomie podstawowym. Co pojawiło się w arkuszu CKE z angielskiego? Czy do napisania był list czy e-mail? Czekamy na pierwsze opinie maturzystów. Warto jednak pamiętać o jednym ważnym elemencie, który pomijają uczniowie.

Zachęcamy do śledzenia naszej relacji na żywo z matury 2024 z języka angielskiego: Matura 2024: angielski. Znów wyciekły arkusze CKE?! Maturzyści zdezorientowani. "Boże"

Matura 2024: angielski. Co jeśli podpisałeś się pod mailem?

Wypowiedź pisemna w formie tekstu użytkowego (np. list prywatny, e-mail, wpis na blogu lub forum internetowym) z elementami opisu, relacjonowania, uzasadniania opinii, w tym przedstawiania zalet i wad różnych rozwiązań. Długość wypowiedzi: wprowadzono limit 80-130 wyrazów. Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – B1 (B1+ w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).

Wielu maturzystów podczas pisania dłużej formy popełnia ten sam błąd. Chodzi o podpis pod mailem, listem czy zaproszeniem. Niektórzy podpisują się swoim imieniem i nazwiskiem. Co grozi za ten błąd? W internecie krążyły informacje, że są za to odejmowane punkty, jednak do sprawy odniosła się Centralna Komisja Egzaminacyjna, które przekazała, że żaden maturzysta nie straci za to punktów.

