Matura z angielskiego będzie unieważniona! Cały arkusz hula już po internecie. Kto za to odpowie?!

Matura 2024 z angielskiego będzie unieważniona! To kolejny wyciek pytań do internetu

Trwa matura z ostatniego obowiązkowego egzaminu. W czwartek, 9 maja punktualnie o godzinie 9:00 maturzyści rozpoczęli zmagania z językiem angielskim na poziomie podstawowym. Co pojawiło się w arkuszu CKE z angielskiego? Na platformie "X" krążą już zdjęcia zadań z języka angielskiego. Wiemy już także, jaka forma pisemna pojawiła się w tym roku.

Oto treść zadania za 12 punktów:

Właśnie wróciłeś/aś z wycieczki, na którą postanowiłeś/aś wybrać się w pojedynkę - bez towarzystwa. We wpisie na blogu:

poinformuj, dokąd się wybrałeś i wyjaśnij, dlaczego zdecydowałeś się wybrać w pojedynkę

zrelacjonuj nieoczekiwane spotkanie, które miało miejsce w trakcie wycieczki

opisz pamiątkę przywiezioną z wycieczki

doradź czytelnikom bloga, o czym muszą pamiętać, gdy wybierając się na wycieczkę w pojedynkę

Zachęcamy do śledzenia naszej relacji na żywo z matury 2024 z języka angielskiego: Matura 2024: angielski. Znów wyciekły arkusze CKE?! Maturzyści zdezorientowani. "Boże"

Matura 2024 z angielskiego będzie unieważniona?! CKE mówi jasno

CKE co roku robi wszystko, by nie dochodziło do przecieków z matury. Jest to szczególnie trudne w dobie mediów społecznościowych i telefonów komórkowych. Niestety, pomimo zachowania kolejnych środków ostrożności, na maturze 2024 z angielskiego doszło do złamania obowiązujących zasad. W czwartek, 9 maja w trakcie trwania matury 2024, ktoś udostępnił w sieci zdjęcie arkusza CKE z angielskiego.

Egzaminatorzy z pewnością dotrą do osoby, która udostępniła zdjęcia arkusza. Przypomnijmy - w tym przypadku oraz innych, gdzie doszło do złamania zasad, matura zostanie unieważniona.

