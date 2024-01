Gigantyczna wpłata na WOŚP w Krakowie. Kwota nie zmieściła się do puszki

W niedzielę, 28 stycznia trwa 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wolontariusze w całym kraju zbierają pieniądze na zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia chorób płuc. Jeden z czytelników poinformował nas o niezwykłym wydarzeniu, do którego doszło na Rynku Głównym w Krakowie. Mężczyzna przekazał wolontariuszom zawrotną kwotę, która nie miała nawet szans zmieścić się do puszki.

- Wypełniając swój "obywatelski" obowiązek wyszedłem z domu aby zasilić zbiórkę WOŚP. Spotykając grupę wolontariuszy na naszym rynku ustawiłem się przy nich w kolejce za starszym panem który nieoczekiwanie wyciągnął bardzo dużą ilość gotówki aby przekazać wolontariuszom. Nie ma się co oszukiwać na pierwszy rzut oka stwierdziłem, że to jakiś żart lub prowokacja. Jednak po kilku chwilach wszyscy wiedzieliśmy, że starszy pan mówi całkowicie poważnie chcąc przekazać setki tysięcy złotych, była to cała walizka jak na filmach. Powinniśmy odnaleźć tą osobę i jej mocno podziękować. Moja rodzina została dotknięta problemem pocovidowym więc wiem jak ważna jest tegoroczna zbiórka - napisał nasz czytelnik pan Oliwier.

Szefowa sztabu WOŚP potwierdza. Mężczyzna wpłacił 100 tysięcy złotych

W rozmowie z "Super Expressem" Edyta Biel, szefowa krakowskiego sztabu WOŚP potwierdziła, że wolontariusze faktyczne otrzymali zawrotną sumę pieniędzy. Po przeliczeniu dwóch "transz" składających się z banknotów stuzłotowych okazało się, że mężczyzna wpłacił aż 100 tysięcy złotych. Z podobnych akcji w poprzednich latach słynął youtuber Budda, lecz opisywana wpłata nie pochodziła od niego. Bohaterem jest starszy mężczyzna, który powiedział wolontariuszom, że przez 3 lata zbierał pieniądze, żeby wpłacić fundacji Jurka Owsiaka "okrągłą" sumę.

