Kraków. To Budda wrzucił do puszki WOŚP 100 tys. zł. Przebrał się za seniora

A to numer! Ujawnił się tajemniczy darczyńca, który podczas 32. Finału WOŚP w Krakowie wrzucił do puszki 100 tysięcy złotych. Wolontariuszom kwestującym na Rynku Głównym przekazał, że przez trzy lata zbierał pieniądze, by przekazać fundacji "okrągłą" sumkę. Tym czasem okazało się, że nie jest tym, za kogo się podaje. Mężczyzna wystąpił w przebraniu i wykiwał wszystkich. Tajemniczym darczyńcom jest Budda, youtuber świetnie znany z zaskakujących akcji charytatywnych. Twórca internetowy opublikował na You Tube filmik, na którym widać, jak Budda został ucharakteryzowany i udając staruszka wracającego z kościoła podchodzi do wolontariuszy WOŚP.

Psiaki opanowały Halę Targową! Za nami wyjątkowe targi Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.