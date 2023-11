"Ostatni dzwonek" na jesienne dynie! Najlepsze są w Zastowie pod Krakowem

Jesienne dynie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jest delicata, snowball, makaronowa a nawet bezłupinowa! To tylko niektóre z odmian wspaniałych dyni, które można kupić u pani Elizy w Zastowie. Jej stoisko znajduje się przy ul. Kosynierów 40, przy drodze do Wiktorowic. Nie tylko jest pięknie, ale także dobrze zaopatrzone w wiele odmian. A jego właścicielka jak mało kto zna się na dyniach i potrafi doskonale doradzić i zainspirować do ugotowania pysznego obiadu. Dynie są w dobrych cenach, a porada kulinarna gratis!

– Mój numer 1 wśród dyń to delicata, doskonała do piekarnika! Wystarczy przeciąć na pół , wyciągnąć łyżka pestki, doprawić koniecznie solą i ulubionymi przyprawami ( u mnie czosnek i oregano). Poukładać na niej plastry masła. Piec w piekarniku przez ok. 45 min. w 180 * C – opowiada nam pani Eliza. – Dynia Hokkaido jest z kolei niezwykle uniwersalna, której się nie obiera ze skórki. Zawiera więcej beta-karotenu niż marchew, co wpływa pozytywnie na nasz wzrok i układ odpornościowy. A duża zawartość błonnika wspomaga nasz układ pokarmowy. Jest niskokaloryczna, idealna dla osób na diecie. Sprawdzi się jako składnik ciast, dżemów i placków. Nadaje się idealnie do zup, zapiekanek po gulasze i desery – dodaje. Z dyni można upiec wspaniałego sernika a nawet zrobić placki dyniowe! Pani Eliza to rolniczka z zamiłowania i powołania. Oprócz dyni oferuje także pyszną kapustę kiszoną, ogórki i ziemniaki. Wszytko świeże, smaczne, z rodzinnego gospodarstwa.

