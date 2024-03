Tradycje, zwyczaje i przesądy na Niedzielę Palmową i Wielkanoc

Wielkanoc jest świętem ruchomym. W tym roku przypada wyjątkowo wcześnie, bo 31 marca. Z kolei obchody Wielkiego Tygodnia rozpoczyna Niedziela Palmowa, upamiętniająca wjazd Jezusa do Jerozolimy. Tego dnia wierni przychodzą do kościołów ze zdobionymi palmami, które są święcone. Z palmami wiąże się wiele, często zapomnianych już przesądów. Naszym babciom i dziadkom niekoniecznie służyły one do ozdabiania domów! Najciekawsze z przesądów przypominamy w naszej galerii, która znajduje się poniżej.

Lista tradycji, zwyczajów i przesądów nie kończy się jednak na palmach. Wielkanoc obrosła wieloma innymi rytuałami. Niektóre z nich pochodzą z czasów przedchrześcijańskich, lecz zostały zaadaptowane do nowych realiów. Wielkanoc jest przecież obchodzona w czasie, w którym Słowianie świętowali Jare Gody, czyli rozpoczęcie wiosny. Listę najciekawszych zwyczajów znajdziecie w naszej galerii.

