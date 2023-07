Nowy milioner we wsi? Ciężko będzie to ukryć! Potężna wygrana w Eurojackpot

Nie żyje 13-latek spod Nowego Targu, który wybrał się na przejażdżkę quadem

13-latek wybrał się na przejażdżkę quadem, ale już z niej nie wrócił - ciało chłopca znaleziono w środę, 5 lipca, w miejscowości Pyzówka pod Nowym Targiem. Nastolatek wyjechał z domu w godzinach popołudniowych, a gdy długo nie wracał, na poszukiwania 13-latka ruszyła rodzina. To bliscy chłopca znaleźli go nieprzytomnego pod lasem, leżącego na ziemi na trudno dostępnym terenie i natychmiast wezwali na miejsce służby ratownicze, ale na pomoc było już za późno. - Otrzymaliśmy zgłoszenie o godz. 19 i wysłaliśmy tam patrol. Jest za wcześnie, by powiedzieć, co dokładnie się wydarzyło, bo trwają czynności, ale niewykluczone, że doszło po prostu do wypadku quada - wyjaśnia młodszy inspektor Sebastian Gleń, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

