Ryszard Bogucki stanął przed sądem. Legendarny gangster żąda gigantycznego odszkodowania

Ryszard Bogucki, znany gangster, żąda od państwa odszkodowania.

Chce 35 mln zł za niesłuszny areszt w głośnych sprawach.

Czy sąd przyzna mu miliony?

Niesłuszne aresztowanie, spowodowane tym cierpienie psychiczne i utracony majątek – tym argumentuje Ryszard Linard Bogucki żądanie gigantycznego odszkodowania i rekompensaty. Początkowo Bogucki walczył o rekompensatę i odszkodowanie w dwóch różnych sądach. W Katowicach toczyło się postępowanie o rekompensatę za niesłuszny areszt w sprawie o zabójstwo generała Marka Papały. Z kolei przed warszawskim sądem postępowanie o rekompensatę za pobyt za kratkami w sprawie o wyłudzenie ze spółki Auto Becker ponad 20 luksusowych samochodów i doprowadzenie kilku banków do upadłości.

Po ponad 10 latach od momentu gdy wpłynął pierwszy wniosek o odszkodowanie, katowicki sąd postanowił obie sprawy połączyć i przekazać do Krakowa. Z tego powodu, 8 maja przed Sądem Okręgowym w Krakowie ta sprawa ruszyła na nowo. Ryszard Linard Bogucki wraz ze swoimi adwokatami stawił się przed oblicze wymiaru sprawiedliwości. Sąd wezwał go do skondensowanego wskazania jakie jest stanowisko procesowe wnioskodawcy na obecną chwilę procesu.

– Podstawy moich wniosków zostały sformułowane pisemnie oraz wielokrotnie w zeznaniach, które w całości podtrzymuję – powiedział, dodając, że przez 10 lat trwającego postępowania jego wypowiedzi trwały 1,5 miesiąca nieprzerwanego mówienia. – Wszystko co miałem do powiedzenia powiedziałem – mówił.

Prokurator z kolei wniósł o odrzucenie wniosku Boguckiego w całości.

– Nie zostały spełnione podstawowe przesłanki do uwzględnienia wniosku – mówił, twierdząc ponadto, że żądania są wygórowane a areszt tymczasowy, którego dotyczy żądanie odszkodowania był nakładczy (Ryszard Bogucki był w tym czasie już aresztowany w innej sprawie).

Sędzie wyznaczyła kolejny termin na 25 czerwca.

