Staruszka przeżyła katastrofę! Jej dom zawalił się w jednej chwili

Wybuch gazu w domu jednorodzinnym. Staruszka trafiła do szpitala, budynek wyłączony z użytkowania

Po południu w poniedziałek, 3 kwietnia w domu jednorodzinnym na terenie powiatu miechowskiego doszło do wybuchu gazu. W budynku przebywała wówczas jedna osoba. Była to 80-letnia kobieta, która z licznymi poparzeniami trafiła do szpitala w Miechowie. Seniorkę zabrała karetka pogotowia ratunkowego, a poszkodowana była wówczas przytomna. W wyniku wybuchu dom zawalił się. Staruszka straciła dach nad głową, ponieważ budynek nie nadaje się do dalszego zamieszkiwania. Nadzór budowlany zdecydował o wyłączeniu go z użytkowania. Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza policji oraz przedstawiciel PINB. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w budynku rozszczelniła się butla gazowa propan-butan. Postępowanie w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu.

i Autor: Policja Miechów Poparzona kobieta trafiła do szpitala.

