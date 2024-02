Matura 2024 przesunięta! Aktualne informacje od CKE. Jak to wpłynie na harmonogram?

Wtorek, 20 lutego 2024 będzie trudnym dniem dla kierowców przejeżdżających przez Kraków. W związku ze strajkiem rolników poruszanie się po stolicy Małopolski w godz. 10.00-20.00 będzie jeszcze bardziej frustrujące niż zwykle. Magistrat informuje, że rolnicy planują wjazd do Krakowa dwiema kolumnami ciągników rolniczych – jedna grupa pojawi się od strony Węgrzec, a druga od Kocmyrzowa. Grupy spotkają się na skrzyżowaniu ulic Opolskiej, Lublańskiej i 29 Listopada. Potem Alejami Trzech Wieszczów przejadą do ronda Matecznego i ul. Kamieńskiego, a następnie, między innymi, w stronę ronda Grzegórzeckiego, Mogilskiego i alei Jana Pawła II. - Będą występować duże utrudnienia na drogach - nie pozostawia wątpliwości krakowski samorząd.

W związku ze strajkiem rolników chwilowo wstrzymany zostanie ruch autobusów linii aglomeracyjnych: nr 209, 219, 229, 239, 249, 259, 269.

Utrudnienia również w gminie Liszki

Na terenie gminy Liszki rolnicy będą przejeżdżać z małą prędkością od ok. godz. 7.00 do ok. 24.00 drogą wojewódzką nr 780, pomiędzy trzema rondami: rondem w Kryspinowie, rondem w Bielanach oraz rondem im. Herberta Hoovera przy węźle mirowskim. Tą trasą będą przejeżdżać wielokrotnie. Przewidywany jest również jednorazowy przejazd drogą wojewódzką nr 774 z Kryspinowa przez Cholerzyn w kierunku Zabierzowa i Krakowa.

