W tym polskim mieście jeżdżono lewą stroną. Zaskakująca spuścizna po zaborach

Kraków i jazda lewą stroną jezdni

Dziś może się to wydawać zaskakujące, ale w stolicy Małopolski przez wiele lat obowiązywał ruch lewostronny. Nie wynikało to z mody na angielski styl, a z uwarunkowań historycznych i podziałów terytorialnych dawnej Polski.

Galicja i prawo drogowe Austro-Węgier

Kraków leżał w granicach zaboru austriackiego, określanego mianem Galicji. To właśnie prawo Austro-Węgier bezpośrednio kształtowało organizację poruszania się po ulicach miasta. W wielu częściach tego imperium stosowano ruch lewostronny, co wywodziło się z tradycji jazdy konnej i dawnych reguł transportu.

Koniec lewostronnego ruchu w Krakowie

Zasada jazdy lewą stroną obowiązywała w Krakowie aż do końca września 1922 roku. Przepisy te obejmowały nie tylko prywatne auta, ale i transport publiczny. Tramwaje były skonstruowane z myślą o lewostronnym ruchu, co sprawiło, że zmiana systemu pociągnęła za sobą spore wydatki na przebudowę infrastruktury i modyfikację pojazdów.

Przejście na jazdę prawą stroną było dla krakowian sporym wyzwaniem. Wymagało adaptacji skrzyżowań, wymiany znaków i modyfikacji układu komunikacyjnego. Magistrat prowadził akcje uświadamiające i dystrybuował wytyczne, by zapobiec drogowemu zamieszaniu.

Zabory ukształtowały polskie ulice

Obecnie na krakowskich ulicach na próżno szukać pozostałości po dawnych przepisach, ale ten epizod dobitnie ukazuje wpływ zaborców na prozę życia Polaków. Nawet po odrodzeniu państwa polskiego w 1918 roku, różnice między dawnymi zaborami były wciąż odczuwalne w wielu aspektach funkcjonowania społeczeństwa.

Kraje, w których obowiązuje ruch lewostronny

Współcześnie standardem w większości państw jest ruch prawostronny. Mimo to, jazda lewą stroną jezdni wciąż ma się dobrze w wielu zakątkach globu. Do najpopularniejszych krajów z takim systemem należą:

Wielka Brytania

Irlandia

Australia

Nowa Zelandia

Japonia

Indie

Pakistan

Tajlandia

Indonezja