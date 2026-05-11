Dramat na cmentarzu. Mężczyzna wpadł do grobu, załamała się pod nim betonowa płyta

Adrian Teliszewski
2026-05-11 21:16

W Poroninie mężczyzna wpadł do grobu po tym, jak zapadła się płyta betonowa. Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w niedzielę (10 maja) w biały dzień. Na ratunek poszkodowanemu ruszyli strażacy, którzy natychmiast po zgłoszeniu pojawili się na miejscu zdarzenia.

  • Na cmentarzu w Poroninie mężczyzna wpadł do grobowca po załamaniu się betonowej płyty.
  • Strażacy ewakuowali poszkodowanego za pomocą drabiny, udzielili mu pierwszej pomocy i przekazali Zespołowi Ratownictwa Medycznego, zabezpieczając jednocześnie uszkodzony grobowiec.

Do dramatycznego zdarzenia doszło w niedzielę, 10 maja tuż przed godziną 16:00. Według relacji lokalnych strażaków, którzy jako pierwsi przybyli na miejsce, informację o wypadku na cmentarzu przekazała zaniepokojona kobieta. Przybiegła ona bezpośrednio do remizy, alarmując o niecodziennej sytuacji: pod mężczyzną załamała się płyta nagrobna

- Było to około 15:50, gdy kobieta wbiegła do remizy, krzycząc, że na cmentarzu pod mężczyzną załamała się płyta betonowa na grobowcu – przekazali strażacy z Poronina.

Druhowie, po dotarciu na cmentarz i wskazaniu dokładnego miejsca, gdzie doszło do nieszczęścia, przystąpili do błyskawicznej akcji ratunkowej. Okazało się, że mężczyzna znajdował się w głębokiej szczelinie powstałej po zawaleniu się płyty i nie był w stanie samodzielnie wydostać się z pułapki. Na szczęście akcja ratownicza zakończyła się sukcesem.

Poszkodowany trafił pod opiekę medyków

Do ewakuacji mężczyzny z wnętrza zapadniętego grobowca użyto specjalistycznego sprzętu, w tym drabiny. Druhowie strażacy z niezwykłą precyzją i ostrożnością spuścili drabinę do grobowca, a następnie pomogli poszkodowanemu wydostać się na powierzchnię.

Po udzieleniu pierwszej pomocy, poszkodowany mężczyzna został przekazany przybyłemu na miejsce Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Ratownicy medyczni przejęli opiekę nad nim, by dokładnie zbadać jego obrażenia i zdecydować o ewentualnym transporcie do szpitala.

STRAŻ POŻARNA
CMENTARZ
GROBOWIEC