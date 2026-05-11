Trzęsienie ziemi w krakowskim MOCAK-u. Prezydent miasta podjął radykalną decyzję

Adrian Teliszewski
2026-05-11 20:08

Aleksander Miszalski zdecydował o zwolnieniu Adama Budaka ze stanowiska dyrektora Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK. Niespodziewana roszada na szczycie kluczowej małopolskiej placówki kulturalnej wywołała natychmiastowe domysły dotyczące rzeczywistych powodów takiego kroku. Z ogólnikowych informacji wynika, że bezpośrednią przyczyną dymisji były kłopoty związane z kierowaniem personelem oraz ogólną organizacją pracy za kadencji dotychczasowego szefa.

MOCAK Kraków

Autor: MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie/ CC BY-SA 3.0
  • Adam Budak stracił stanowisko szefa Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK decyzją prezydenta Krakowa.
  • Główną przyczyną zwolnienia były nieprawidłowości w kierowaniu pracownikami oraz złe zarządzanie placówką.
  • Tymczasowym kierownikiem instytucji został dotychczasowy zastępca Grzegorz Kuźma, który poczeka na wybór nowego dyrektora.

Aleksander Miszalski odwołał Adama Budaka z MOCAK-u

Włodarz Krakowa podjął ostateczną decyzję o zwolnieniu Adama Budaka z posady po uprzednim zrealizowaniu wszelkich niezbędnych kroków prawnych. Zanim klamka zapadła, skonsultowano się ze stowarzyszeniami twórczymi oraz przedstawicielami związków zawodowych. Zatrudnienie dotychczasowego dyrektora definitywnie zakończy się z upływem okresu wypowiedzenia, czyli 30 czerwca, jednak formalnie przestanie on kierować placówką 11 maja 2026 roku.

Powodem tego drastycznego ruchu jest oficjalnie stwierdzony „niewłaściwy sposób realizacji obowiązków związanych z organizacją pracy i zarządzania zespołem”. Głównym motywem działania krakowskiego magistratu jest teraz zagwarantowanie ciągłości funkcjonowania tak istotnego punktu na mapie miasta, jakim niewątpliwie jest MOCAK.

Grzegorz Kuźma nowym dyrektorem MOCAK-u. Kto ostatecznie przejmie stery?

Aby nie doprowadzić do zastoju decyzyjnego w muzeum, prezydent miasta zdecydował się przekazać stery instytucji w ręce Grzegorza Kuźmy, który dotąd pełnił funkcję wicedyrektora. Ma to być jedynie opcja przejściowa, gwarantująca normalne funkcjonowanie MOCAK-u do momentu znalezienia i zatrudnienia pełnoprawnego następcy zwolnionego kierownika.

Zastępca przejmujący pałeczkę po Adamie Budaku musi zmierzyć się z bardzo trudnym zadaniem. Od Grzegorza Kuźmy oczekuje się nie tylko zachowania dotychczasowej renomy wystawienniczej, ale głównie naprawy błędów związanych z administracją i polityką kadrową.

