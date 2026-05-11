Matura 2026 z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym 11.05.2026. Tu znajdziesz arkusz CKE i odpowiedzi

2026-05-11 15:58

Matura 2026 z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym właśnie trwa. O godzinie 14:00 do egzaminu przystąpiła grupa ponad 2,9 tys. zdających. Jakie zadania znalazły się w arkuszu CKE? Jakie były tematy wypracowań? Odpowiedzi na te pytania poznamy po godzinie 19:00, kiedy opublikujemy arkusz CKE i sugerowane rozwiązania.

Autor: CKE/ Materiały prasowe

Matura 2026 rosyjski rozszerzony - najważniejsze informacje

  • Data: 11 maja 2026 r. (poniedziałek)
  • Godzina rozpoczęcia: 14:00
  • Czas trwania: 180 minut
  • Liczba zdających: ponad 2,9 tys. osób
  • Poziom: Rozszerzony
  • Formuła: 2023

Egzamin ten jest jednym z wybieranych języków obcych innych niż angielski na poziomie rozszerzonym. Wymaga on od zdających nie tylko biegłości w komunikacji, ale także szerokiej wiedzy gramatycznej i leksykalnej.

Matura rozszerzona z rosyjskiego. Czego można było się spodziewać w arkuszu CKE?

Arkusz maturalny z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym jest co roku wyzwaniem. Maturzyści musieli zmierzyć się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu, czytanie tekstów o różnorodnej tematyce, a także wykazać się precyzyjną znajomością środków językowych. Kluczowym elementem, na który czekało wielu zdających, była wypowiedź pisemna. Dwa tematy do wyboru dawały szansę na pokazanie umiejętności argumentacji i bogactwa słownictwa.

Matura rosyjski rozszerzony 2026. Arkusze CKE i odpowiedzi 

Wszystkich maturzystów i zainteresowanych zapraszamy do śledzenia naszego artykułu. Po godzinie 19:00 w tym miejscu opublikujemy oficjalny arkusz CKE z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym. Gdy tylko nasi eksperci przygotują proponowane odpowiedzi, również zamieścimy je w artykule. Bądź z nami i sprawdź, jak Ci poszło na maturze!

