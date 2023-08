Warmińsko-mazurskie. Ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Gdzie będzie najgorzej?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia (tzw. żółte alerty meteo) przed burzami z gradem, które są przewidywane w północnej, centralnej i zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Burze z gradem spodziewane są w nocy z poniedziałku na wtorek (28/29 sierpnia) oraz we wtorkowy poranek i przedpołudnie. Prawdopodobieństwo ich wystąpienia synoptycy określili na 80 proc. – Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Miejscami grad – informuje IMGW w komunikacie. Powyższy alert obowiązuje powiaty:

bartoszycki,

braniewski,

działdowski,

Elbląg i elbląski,

iławski,

kętrzyński,

lidzbarski,

mrągowski,

nidzicki,

nowomiejski,

Olsztyn i olsztyński,

ostródzki,

szczycieński.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

⚠️UWAGA⚠️‼️ NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️BURZE Z GRADEM 1° i SILNY DESZCZ Z BURZAMI 1°⛈️Opady od 35 mm do 45 mm (na południowym zachodzie), w burzach porywy wiatru od 70 km/h do 85 km/h (na północy). Szczegóły➡️https://t.co/w6SZa3Xt38#meteo #burze #opady pic.twitter.com/1KChUOASXa— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) August 28, 2023

Sonda Boisz się burzy? Tak, jest przerażająca Nie, pod warunkiem, że jestem w domu Nie, a czego się tu bać?!