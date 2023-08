Timi utonął na strzeżonej plaży. Rodzina 10-latka ma prawo do odszkodowania?

IMGW ostrzega przed burzami z gradem na Mazurach

IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem dla wschodniej części woj. warmińsko-mazurskiego. Ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami z gradem, czyli tzw. pomarańczowy alert meteo obowiązuje w trzech powiatach: gołdapskim, ełckim i oleckim. - Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, oraz porywy wiatru do 85 km/h. Miejscami grad - czytamy w komunikacie IMGW.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem, czyli tzw. żółty alert meteo obowiązuje w powiatach:

kętrzyńskim,

węgorzewskim,

giżyckim,

piskim,

szczycieńskim,

mrągowskim.

- Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad - czytamy w treści komunikatu IMGW. Alerty meteo przed burzami z gradem na Mazurach obowiązują do późnego wieczora w środę (30 sierpnia).

Na wzmożoną pracę przy usuwaniu skutków burz przygotowani są strażacy. Obecnie najgorsza sytuacja jest we wschodniej części kraju. W środę do godziny 10 strażacy odnotowali 547 zgłoszeń dotyczących usuwania skutków silnego wiatru oraz opadów deszczu. Najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie województwa lubelskiego - 163. Warmińsko-mazurscy strażacy interweniowali 53 razy. - Jesteśmy w ciągłej gotowości. Interwencje dotyczą głównie zwalonych drzew, które oparły się na budynkach lub przewróciły na drogi. Jest dużo podtopień - przekazał bryg. Karol Kierzkowski, rzecznik PSP.