Brutalny gwałt w Olsztynie. Początek procesu, siedmiu mężczyzn wśród oskarżonych

Pod koniec listopada 2023 r. do Sądu Okręgowego w Olsztynie wpłynął akt oskarżenia przeciwko siedmiu mężczyznom oskarżonym m.in. o uwięzienie kobiety połączone ze szczególnym jej udręczeniem. Do zdarzenia miało dojść 4 i 5 lutego 2023 r. w Olsztynie. We wtorek (6 lutego) na salę sądową dowieziono z aresztów wszystkich oskarżonych mężczyzn. Prokurator i pełnomocnik pokrzywdzonej kobiety wyznaczony z urzędu wnieśli o wyłączenie jawności z uwagi na charakter czynów przypisanych oskarżonym, a także z uwagi na interes prywatny pokrzywdzonej i dobre obyczaje. Sąd przychylił się do wniosku i wyłączył jawność procesu w całości.

Według ustaleń prokuratora, 4 lutego 2023 r. pokrzywdzona kobieta przebywała w jednym z mieszkań w Olsztynie. W lokalu tym oprócz niej byli również oskarżeni. Początkowo pili alkohol, ale po pewnym czasie mężczyźni stali się agresywni wobec kobiety. W pewnym momencie oskarżeni mieli pozbawić pokrzywdzoną wolności, zakazując jej opuścić mieszkanie i zamykając drzwi wejściowe na klucz. Następnie oskarżeni mieli dotkliwie pobić i ze szczególnym okrucieństwem zgwałcić przetrzymywaną w domu kobietę. Dopiero następnego dnia wieczorem pokrzywdzona mogła opuścić mieszkanie, w którym była przetrzymywana. Kobieta doznała między innymi obrażeń głowy i twarzy, które to naruszyły czynności narządu ciała oraz rozstrój jej zdrowia na okres powyżej 7 dni.

Jeden z mężczyzn przesłuchany w toku śledztwa w charakterze podejrzanego częściowo przyznał się do przedstawionego mu zarzutu, natomiast pozostali mężczyźni nie przyznali się do winy. Sąd Okręgowy w Olsztynie wyznaczył trzy terminy rozpraw w tej sprawie na okres 6-8 lutego.