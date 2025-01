To cud, że nikt nie zginął!

Śledczy: "To nie Ameryka!"

Pogodowa katastrofa. Na Warmii i Mazurach pociągi stoją, pasażerowie bezradni

Elektryczne składy stanęły na trasach. Kolejarze walczą z żywiołem. Na ratunek ruszyły spalinowe lokomotywy, które przeciągają elektryczne pociągi. Jednak to nie koniec problemów. Tory także pokryte są lodem! Na szlaku z Elbląga w kierunku południowym pociągi nie mogą pokonać wzniesienia. Miasto, położone w depresji (minus 2 metry), wymaga od składów pokonania różnicy około 100 metrów wysokości żeby dojechać do stacji Małdyty i dalej Olsztyna. To prawdziwe wyzwanie w ekstremalnych warunkach!

Pomimo całonocnej pracy służb technicznych, sytuacja wciąż jest dramatyczna. W środę (15 stycznia) rano stanął pociąg na węglowej stacji w Działdowie na ważnym szlaku z Warszawy do Gdyni. Pasażerowie czekają godzinami. Kolejarze robią wszystko, aby opanować chaos, ale natura nie odpuszcza. Poprawa pogody ma nastąpić po południu.

