Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał żółty alert meteo pierwszego stopnia dla całego woj. warmińsko-mazurskiego. - Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 75 km/h, z południowego wschodu i południa - czytamy w komunikacie IMGW. Silnie wiać ma w piątek (3 listopada) od rana do godzin popołudniowych.

Co z pogodą w reszcie kraju? W dzień zachmurzenie duże, początkowo na wschodzie, a po południu na zachodzie kraju z większymi przejaśnieniami. Z zachodu na wschód będzie przemieszczać się strefa opadów deszczu. Prognozowana suma opadów na wschodnim Pomorzu, Kujawach, Warmii, zachodnim Mazowszu i na południu Polski od 10 mm do 15 mm, a w rejonie Kotliny Kłodzkiej do 20 mm. Na południu możliwe burze. W Sudetach opady deszczu ze śniegiem i śniegu; na szczytach możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o 8 cm.

Na termometrach maksymalnie od 10°C na północnym zachodzie, około 13°C w centrum, do 16°C na południowym wschodzie. Chłodniej na Przedgórzu Sudeckim, od 7°C do 9°C. W zachodniej połowie kraju temperatura maksymalna wystąpi zwykle rano i przed południem. Wiatr umiarkowany i dość silny, w rejonach podgórskich i w Karpatach początkowo silny, w całym kraju porywisty, południowo-wschodni, od zachodu kraju stopniowo skręcający na zachodni. We wschodniej połowie kraju i w centrum gdzieniegdzie wiatr w porywach do 75 km/h, na Pogórzu Karpackim i w Karpatach do 110 km/h, a w Tatrach do 160 km/h. Po południu wiatr będzie stopniowo słabł.

‼️Nadal w obszarach górskich i wysoko w górach notowane są porywy wiatru powyżej 100 km/h, maksymalne porywy, które wystąpiły w ostatnich godzinach wynosiły:-Kasprowy Wierch 131 km/h,-Hala Gąsienicowa 113 km/h,-Morskie Oko 85 km/h,-Połonina Wetlińska 80 km/h.#IMGW pic.twitter.com/S339IRYy5E— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) November 2, 2023

