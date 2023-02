Oprawcy ogolili jej głowę i brutalnie pobili. Nikt nie chciał pomóc

Olsztyn. Brutalnie pobili i ogolili głowę 34-letniej kobiecie. Pomógł dopiero policjant po służbie

Do zdarzenia doszło na początku lutego 2023 roku w jednym z mieszkań w Olsztynie. W tej sprawie policjanci ustalili, że 34-latka poznała grupę mężczyzn, a ci zaprosili ją do domu. Wspólne picie alkoholu zamieniło się w koszmar po tym, jak mężczyźni stali się agresywni i zaatakowali 34-latkę. Kobieta została brutalnie pobita, ogolono jej głowę, a co gorsza mężczyźni przetrzymywali ją w mieszkaniu. Dopiero następnego dnia agresorzy wyrzucili swoją ofiarę na ulicę. Zdezorientowana 34-latka szukała pomocy w pobliskich mieszkaniach. Mieszkańcy pozostali głusi na jej prośby. Dopiero policjant po służbie zauważył bezradną i przerażoną kobietę. Zaopiekował się pokrzywdzoną – dał jej ciepły napój oraz ubranie, zapytał co się stało i powiadomił służby. 34-latka trafiła do szpitala.

Tymczasowy areszt dla pięciu mężczyzn

Po kilku dniach poszukiwań, policjanci zatrzymali pięciu mężczyzn w wieku od 28 do 39 lat, którzy w ocenie mundurowych mają związek z brutalnym pobiciem kobiety. Zgromadzony materiał dowodowy sprawił, że cała grupa usłyszała zarzuty dotyczące przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, w tym uszkodzenia ciała czy bezprawnego pozbawienia wolności. - Trwa wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego zdarzenia, roli w nim poszczególnych uczestników oraz tego czy nie doszło do innych przestępstw na szkodę pokrzywdzonej kobiety - mówi Andrzej Jurkun z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest przez Prokuraturę Rejonową Olsztyn-Południe. Sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec pięciu mężczyzn środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy.

