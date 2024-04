Popularny wokalista wraca na Kortowiadę! Święto studentów coraz bliżej

Kortowiada 2024. Koncert Vito Bambino w Olsztynie

Od kilku miesięcy organizatorzy Kortowiady 2024 odsłaniają kolejne karty i ujawniają artystów, którzy wystąpią podczas 63. edycji juwenaliów UWM. We wtorek (23 kwietnia) do pokaźnej listy gwiazd święta studentów w Olsztynie dołączył Vito Bambino, który ostatni raz grał podczas Kortowiady w 2022 r.

Obecnie to jeden z najpopularniejszych wokalistów w Polsce, związany również z zespołem Bitamina. Współpracował m.in. z Sanah, Dawidem Podsiadło czy Darią Zawiałow. Jako solowy artysta wydał już dwa albumy – „Poczekalnię” oraz pokrytą złotem „Pracownię".

Kortowiada 2024. Kto wystąpi? Lista artystów

Oprócz Vito Bambino podczas Kortowiady 2024 wystąpią jeszcze:

Kortowiada 2024 [Atrakcje]

Kortowiada 2024, która odbędzie się w dniach 22-25 maja to jednak nie tylko koncerty. W tym roku uczestnicy będą mieli okazję m.in. zagrać w bingo, obejrzeć film pod chmurką czy nawet... wziąć udział w weselu! Nadal można nabyć karnet upoważniający do wstępu na Plażę Kortowską, gdzie zlokalizowana będzie Scena Główna. Do końca kwietnia w sprzedaży są karnety z trzeciej puli. W kolejnej dostępne będą również bilety jednodniowe.

Jak informują organizatorzy, na początku maja opublikowany zostanie szczegółowy line-up imprezy, a w sprzedaży pojawią się bilety jednodniowe. Uczestnictwo w wydarzeniach towarzyszących nie wymaga posiadania karnetu.

