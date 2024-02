Powrót po latach. Kolejny raper wśród gwiazd Kortowiady 2024

Protest rolników. Minimum 30 autokarów z Warmii i Mazur pojedzie do Warszawy. "Rząd nas nie słyszy"

Kortowiada 2024. Zeamsone wśród gwiazd olsztyńskich juwenaliów

Znamy już dziesięciu artystów, którzy wystąpią podczas Kortowiady 2024. We wtorek (27 lutego) organizatorzy ogłosili kolejną gwiazdę olsztyńskich juwenaliów. Zeamsone to polski raper, autor tekstów oraz producent muzyczny. Ma na koncie pięć albumów studyjnych, a jego debiutem był wydany w 2018 „777”. Od początku swojej kariery samodzielnie nagrywa i miksuje swoje utwory. Ostatnio również pisze teksty i zajmuje się produkcją. Ostatni, wydany w 2023 r. album „???” zyskał status platynowej. Zeamsone już raz wystąpił podczas Kortowiady. Na początku swojej kariery muzycznej wystąpił w Namiocie Hip-hopowym. W tym roku powraca do Kortowa, aby wystąpić razem z takimi gwiazdami jak Daria Zawiałow, Margaret, PRO8L3M, Wilki czy Kizo. Oprócz nich podczas juwenaliów UWM zagrają jeszcze:

W poniższej galerii znajdziecie zdjęcia z Kortowiady 2022.

Kortowiada 2024. Oprócz koncertów m.in. parada i silent party

Kortowiada 2024 rozpocznie się w środę (22 maja). Koncerty będą odbywać się w dniach 23-25 maja. Już wkrótce poznamy również szczegóły dotyczące przygotowywanych wydarzeń, w jakich studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego będą mogli uczestniczyć podczas juwenaliów. Do tej pory potwierdzono takie wydarzenia, jak Parada Wydziałów Ulicami Olsztyna oraz Silent Party. Organizatorzy zapewniają, że pojawi się wiele nowości. Obecnie można nabyć obecnie karnety z trzeciej puli. Bilety jednodniowe trafią do sprzedaży po ujawnieniu wszystkich artystów, którzy wystąpią podczas Kortowiady 2024.